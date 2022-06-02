“اشتباك بسيط وتم فضه”.. هكذا وصفت الشرطة القضائية بطرابلس الاشتباكات بالقرب من مقرها

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قال، مكتب التوثيق والإعلام الأمني بجهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل بحكومة الوحدة، إن الحالة الأمنية “جيدة جدا” بمؤسسات الإصلاح والتأهيل بطرابلس، وذلك على خلفية حدوث اشتباكات قال المكتب إنها حدثت بالقرب من مقر جهاز الشرطة القضائية.

وقال المكتب، إن الاشتباكات حصلت بالقرب من جهاز الشرطة القضائية، ولا وجود لإصابات أو أضرار مادية بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وأضاف، أن جميع العاملين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل وكذلك النزلاء بها بصحة جيدة، واصفا أن ما حدث “هو عبارة عن اشتباك بسيط وتم فضه”.