اللافي يتلقى دعوة للمشاركة في الملتقى الاقتصادي الياباني الإفريقي

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع القائم بأعمال سفارة اليابان في ليبيا “ماساكي أماديرا” سبل تعزيز العلاقات الليبية اليابانية في شتى المجالات.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد، نقل عن “أماديرا” رغبة الشركات اليابانية في استئناف عملها في ليبيا، مقدمًا في ذات الوقت دعوة إلى اللافي للمشاركة في الملتقى الاقتصادي الياباني الإفريقي المزمع عقده في تونس في أغسطس المقبل لتطوير الاقتصاد في إفريقيا بحضور قادتها.

وبحسب البيان جاءت دعوة ليبيا لحضور هذا الملتقى لدورها المحوري في القارة السمراء، مشيرًا إلى تباحث الجانبين بشأن ملفات التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما الاقتصادي والصناعي والتقني منها، فضلًا عن تدارس تفعيل الاتفاقيات الثنائية التي تجمعهما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية