الوطني للأرصاد الجوية: طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا مع تراجع بسيط في درجات الحرارة

طرابلس 02 يونيو 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر نشرته الدورية، أن الأحوال الجوية ستكون على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من اليوم الخميس.

الملخص العام

طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا مع تراجع بسيط في درجات الحرارة من مساء اليوم على مناطق الشمال.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على ساحل مصراتة وسرت.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30-35)مْ على المناطق الساحلية، ومابين(37-41)مْ على الدواخل، وتسجل تراجع تدريجي من مساء اليوم خاصة على المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى إمساعد – الواحات – مرادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض مناطق الخليج.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق وتكون خفيفة إلى معتدلة على الخليج.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-32)مْ على الساحل, وتكون مابين (36-39)مْ على الدواخل, وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-43)مْ وتسجل انخفاض طفيف يوم السبت على بعض المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40)مْ. (وال _ طرابلس) ف و

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