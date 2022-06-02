مديرية أمن بنغازي تعلن القبض على تشكيل عصابي ارتكب أكثر من 13 واقعة سرقة 

أعلنت مديرية أمن بنغازي، تفاصيل القبض على تشكيل عصابي قام بارتكاب أكثر من 13 واقعة سرقة بمُدن «بنغازي، البيضاء، المرج، درنة».

وأوضحت مديرية الأمن في بيان، أنه “في إطار الخطة المُعدة من قبل ئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية الأمن، عميد سليمان بوشيبة بتسيير دوريات للأمن غير الظاهر داخل المدينة لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وأثناء مرور الدوريات تم الاشتباه بمركبة آلية نوع لانسر اللون رصاصي معتمة بالكامل”.

وتابع البيان؛ “وعلى الفور تم استيقافها وبالتعميم عليها لاسلكيا اتضح أن المركبة مطلوبة لمركز شرطة بوعطني وأيضا أحد الأشخاص مطلوب لدى مركز شرطة بوعطني”.

وأردف البيان، ” وتم تسليم المركبة لمركز شُرطة بوعطني والانتقال بالأشخاص لقسم البحث الجنائي وبالاستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى «ج.ج.س» من مواليد 2000 من سكان مدينة درنة، والثاني يُدعى «م.ع.ع» من مواليد 2000 من سكان مدينة بنغازي”.

وأكمل البيان؛ أنه “تم تسليم الثاني لمركز شرطة بوعطني كونه مطلوب لديهم والثالث يُدعى «ع.م.ر» من مواليد 2005 واعترف الأول أنه مطلوب لمديرية أمن درنة وشحات والبيضاء والمرج على ذمة وقائع سرقة وكان برفقته الثاني والثالث ومن هذه الوقائع؛ سرقة مركبة نوع مازدا 323 اللون أحمر قاتم من مدينة درنة”.

وأردف البيان، أن باقي وقائع السرقة تمثلت في “سرقة مركبة نوع أوبل فكترا، وسرقة مركبة نوع مازدا اللون بنفسجي من مدينة البيضاء، وسرقة نضائد من منطقة المساكن، وسلب هاتف من شخص مصري الجنسية بمنطقة بوعطني، وسرقة أكثر من 6 نضائد من مركبات المواطنين بمنطقة الليثي بجوار مدرسة العيد الفضي، وسرقة إطارات من محل لتصليح وبيع الإطارات بمنطقة القوارشة، وسلب هاتف من مواطن بمنطقة شبنة شارع الزيت وكانو يستخدمون في كل عمليات السلب والسرقة مركبات مسروقة”.

وختم البيان موضحًا أنه تم اتخاذ “كافة الإجراءات القانونية حيالهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة”.