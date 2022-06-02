انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة على المناطق الساحل الليبي

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، حدوث تراجع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من مساء اليوم الخميس على معظم مناطق الشمال الغربي، خاصة مناطق الساحل، وذلك بفعل الرياح الشمالية الشرقية.

وقال المركز، في نشرته اليوم، إن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب المناطق الساحلية تتراوح ما بين (30–35) مئوية، بينما لا تتجاوز (28) مئوية على مناطق الجبل الأخضر وطبرق.

وأضاف، أن درجات الحرارة تكون مرتفعة على مناطق الدواخل والجنوب، بحيث تصل الدرجات القصوى إلى ما بين (37-43)، مشيرًا إلى أن ستسجل انخفاضا طفيفا يوم الغد.

وقال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن من المتوقع أن تكون الأجواء مستقرة ومعتدلة نسبيا من يوم غد الجمعة على أغلب مناطق الشمال خاصة الساحل.