الحويج يوجه بدعم مربي الدواجن وتلبية كافة احتياجاتهم

ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج مع مدير إدارة التجارة الداخلية في الوزارة ورئيس اتحاد الفلاحين وجمعية مربي الدواجن.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أكد أن اللقاء شهد بحث المشاكل والصعوبات التي تواجه نشاط مربي الدواجن وسبل معالجتها، فضلًا عن طرح عدد من العراقيل التي تواجه أصحاب الشركات ومعامل التربية المتعلقة بارتفاع أسعار الأعلاف وانقطاع الكهرباء والتوزيع والبيع بالسوق المحلي.

ووفقا للبيان طالب مربو الدواجن الحويج بدعم نشاطهم وتقديم التسهيلات اللازمة بهدف رفع الإنتاج وإيجاد فرص للتصدير، فيما وجه الوزير بشكيل فريق يتولى دراسة نشاط مربي الدواجن بكافة المناطق والوقوف على الاحتياجات اللازمة لتطوير القدرات الإنتاجية ورفع جودة المنتجات.

وشدد الحويج على تشجيع الوزارة للقطاع الخاص ودعم مربي الدواجن من خلال تقديم التسهيلات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فضلًا عن العمل على رفع معدلات الإنتاج وفقًا للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية المعتمدة في هذا السياق.

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