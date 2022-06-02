طقس مستقر مع احتمال ظهور بعض السحب على بنغازي حتى امساعد | أخبار ليبيا 24

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا مع تراجع بسيط في درجات الحرارة من مساء الخميس على مناطق الشمال.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الخميس، إن المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة.

أن السماء ستكون صافية مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على ساحل مصراته وسرت.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 30 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية.

وما بين 37 و41 درجة على الدواخل، وتسجل تراجعًا تدريجيًا من مساء الخميس خاصة على المناطق الساحلية.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

مع احتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض مناطق الخليج، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتنشط أحيانًا على بعض المناطق وتكون خفيفة إلى معتدلة على الخليج.

في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 27 و 32 درجة مئوية على الساحل, ما بين 36 و39 درجة على الدواخل.

في حين تسجل انخفاضًا بسيطًا الجمعة.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 38 و43 درجة مئوية وتسجل انخفاضًا طفيفًا السبت على بعض المناطق.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو فستكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة ما بين 37 و 40 درجة مئوية.