أبو بريق: اعتماد الميزانية خطوة هامة وسط أوضاع سياسية معقدة

علق عضو مجلس الدولة الاستشاري، أحمد أبوبريق، عن اجتماع النواب في مدينة سرت، قائلًا إن “إقرار الميزانية خطوة هامة لقطاعات الأمن والكهرباء والصحة والتعليم والطاقة”.

وقال “أبو بريق”، في تصريح صحفي، إن “اعتماد الميزانية خطوة هامة وسط أوضاع سياسية معقدة على المستوى الوطني والدولي، ولها انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشية والاجتماعية والأمنية”.

وأردف؛ “نشيد بالمعالجة الحكيمة والتعاطي العقلاني لحكومة باشاغا مع الأزمة وانتهاجها خيار السلم والتدرج في حل الأزمة السياسية”.

وأوضح “نقدر عاليًا جهود تيار الوفاق في مجلسي الدولة والنواب بإقرار الميزانية، ونثمن مشاركة المصرف المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط وغيرهم في اجتماع سرت”.