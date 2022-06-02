المونيتور: هنالك من يحاول تهميش قضية الأمن الغذائي في ليبيا

سلط تقرير اقتصادي نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي الضوء على مواجهة ليبيا شأنها شأن باقي دول منطقة شمال إفريقيا لارتفاع أسعار القمح عالميا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى تسبب الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع الأسعار لا سيما الدقيق في ليبيا، لكونها تعتمد بشكل كبير على السلع الغذائية الروسية والأوكرانية. مبينًا أن البلاد تستورد 54% من قمحها و62% من شعيرها و69% من محصول الذرة من هذين البلدين.

ونقل التقرير عن “جوزيبي دينتيس” محلل الشرق الأوسط بمركز الدراسات الدولية الذي يتخذ من إيطاليا مقرًا له قوله: إن هنالك من يحاول تهميش قضية الأمن الغذائي في ليبيا في وقت بينت فيه أحدث بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” الكمية التي استوردتها البلاد من استهلاكها السنوي من القمح.

وبحسب البيانات تستورد ليبيا نصف استهلاكها السنوي من القمح البالغ نحو مليون و300 ألف طن من روسيا وأوكرانيا، فيما بدأت البلاد في البحث عن أسواق بديلة لاحتياجاتها القمحية من الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وأوروغواي.

وأضاف التقرير: إن عملية التحول إلى هذه الأسواق ستكون طويلة فيما سترتفع الأسعار بسبب مسافات الشحن الطويلة وارتفاع أسعار الوقود ناقلا عن “دينتيس” قوله: “إن استمرار الصراع السياسي الداخلي سيؤدي إلى الاعتماد المتزايد على الإمدادات الغذائية الأجنبية”.

وقال “دينتيس”: “قد يصبح ارتفاع أسعار النفط فرصة ضائعة بسبب تذبذب الإنتاج ومن الممكن أن ترتفع أسعار السلع والنقل أكثر من ذلك، وقد تواجه المنظمات الدولية مشاكل كبيرة في تقديم برامج المساعدة الغذائية الخاصة بها”. فيما أبدى المحلل السياسي عماد الدين وجهة نظره بالخصوص.

وأوضح بادي بالقول: “الإغلاقات النفطية تهدف إلى الإطاحة بحكومة تصريف الأعمال”.