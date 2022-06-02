إردوغان: تركيا حققت انتصارات من ليبيا إلى قرة باغ

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده «حققت انتصارات في جميع المناطق التي دعمتها» بدءًا من ليبيا، ووصولًا إلى إقليم قرة باغ (أذربيجان).

جاء ذلك في كلمة أمس الأربعاء، أمام أعضاء كتلة حزبه «العدالة والتنمية» بالبرلمان، أفصح خلالها عن نية أنقرة تنفيذ عملية عسكرية جديدة في شمال سورية، بعمق 30 كيلومترًا، «لتطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين»، حسب وصفه.

كما أعلن إردوغان تعطيل اتفاقية المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا واليونان، مشيرًا إلى أن حلف شمال الأطلسي «ناتو» مؤسسة أمنية، وليس مهمته «دعم التنظيمات الإرهابية»، في إشارة إلى الفصائل الكردية التي تنشط في الشمال السوري.

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ويقصد الرئيس التركي بـ«الانتصارات المحققة في ليبيا»، مساعدة بلاده حكومة الوفاق السابقة خلال حرب العاصمة بين العامين 2019 و2020، حين أبرم الطرفان اتفاقيتين عسكرية وأمنية، في وقت تواصل أنقرة تدريب قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وفي الأشهر الأخيرة، أسفر التقارب التركي مع الإمارات العربية المتحدة ومصر والسعودية عن تفاهمات بشأن ليبيا، إذ أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم الجمعة الماضي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد، في مدينة اسطنبول، أن العلاقات التركية-الإماراتية دخلت مرحلة جديدة، قائلًا «كانت هناك خلافات في الرأي حول ليبيا، والآن نعمل جميعًا من أجل استقرار هذا البلد».