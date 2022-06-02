مسؤول غاني: تدخلات الديبلوماسيين في شؤون ليبيا وباقي الدول تزعزع استقرارها

ليبيا – اتهم عميد كلية القيادة والأركان بالقوات المسلحة الغانية “فلاديمير أنتوي دانسو” الديبلوماسيين الأجانب بالتسبب في زعزعة الاستقرار في عدة دول بالعالم.

“دانسو” أوضح في تصريحات صحفية نقلها عنه موقع “ماي جوي أون لاين” الإخباري الغاني الناطق بالإنجليزية تابعتها وترجمت ما يخص ليبيا منها صحيفة المرصد أن تصريحات هؤلاء الديبلوماسيين وتدخلات المفوضين السامين والسفراء تزعزع الاستقرار.

وأضاف “دانسو” أن تدخلات هؤلاء في ليبيا ودسهم لأنوفهم في الشؤون الليبية تمثل أمورًا ضارة.

ترجمة المرصد – خاص

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