النيابة العامة ترفع دعوى جنائية ضد أشخاص ارتكبوا جرائم بحق مهاجرين 

طرابلس 02 يونيو 2022 (وال) – أنجز المحامي العام بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق في الجرائم المسندة إلى المتهم الصومالي ” حسن قيدي” ومعه خمسة أشخاص آخرين، بعد أن كشفت إجراءات جمع الأدلة المتخذة في طور التحقيق الابتدائي عن ضلوع هؤلاء المتهمين في ارتكاب أشكال وصور من الجريمة المُنظمة عبر الوطنية.

وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام فإنه بوقوف النيابة العامة على عناصر الجرائم المسندة إلى المتهمين جميعها؛ وقيام الدليل الكافي على صحة نسبتها إليهم؛ قررت رفع الدعوى الجنائية في مواجهتهم؛ لارتكابهم أفعال: تهريب المهاجرين عبر البر والبحر، والاتجار بالبشر؛ وارتكاب جرائم ضد عدد من المهاجرات تحت سطوة التهديد، وتعمد قتل العشرات من المهاجرين، وحجز حرية المهاجرين وإخفائهم قسرياً، وتعريضهم لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، وتحصيل منافع مالية غير مشروعة.

وقررت النيابة العامة السير في الإجراءات والآليات الكفيلة، بملاحقة عناصر الجماعات الإجرامية المنظمة التي أسهمت مع المتهمين في ارتكاب الأفعال المذكورة. (وال _ طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال