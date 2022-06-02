قيادي بتنظيم القاعدة: هكذا ساعدتنا إيران ومن بعدها توجهنا إلى ليبيا

أجرت قناة الحدث مقابلة باللغة الإنجليزية مع العضو في تنظيم “القاعدة” الإرهابي أبو الزبير المغربي بشأن نشاطاته في عدد من الدول ومنها ليبيا.

المقابلة، أكد خلالها المغربي قيام إيرانيين من البلوش بمساعدته وأسرته وعناصر تنظيم “القاعدة” الإرهابي وأسرهم من الجنسية الليبية لاستئجار منازل في إيران بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وأشار المغربي إلى انتقاله إلى ليبيا خلال العام 2011 لمساعدة من وصفهم بـ”المجاهدين” في القتال ضد نظام العقيد الراحل القذافي مؤكدًا أن الجانب الإيراني أصر على كونه ليبي الجنسية رغم إقراره بمغربية جنسيته خلال فترة اعتقاله الممتدة من العام 2003 وحتى العام 2009.

وأرجع المغربي إصرار الإيرانيين هذا لاعتقاله برفقة ليبيين مع اتهامه إياه باتخاذ عناصر تنظيم “القاعدة” الإرهابي ورقة لمساومة الأميركيين والضغط عليهم من خلال اعتقالهم وأسرهم ووضعهم قيد الإقامة الجبرية ومنحهم رواتب شهرية يعتاشون منها.

وتطرق المغربي المحبوس حاليًا في سجن ليبي إلى قضية ترحيله من إيران إلى أفغانستان في العام 2009 بناء على طلبه، مبينًا استخدامه جواز سفر ليبي مزور يعود لمواطن من ليبيا تم قتله في وزيرستان ليقوم بعد أخذ الاذن من أمرائه باستبدال الصورة فيه بصورته.