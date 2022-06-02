السفير الألماني: لقاءات بناءة في زيارة اقتصادية إلى مصراتة

قام السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت بزيارة إلى بلدية مصراتة التقى خلالها عميد البلدية محمود السقوطري، وزار عددًا من المواقع الاقتصادية في المدينة.

وقال السفير عبر حسابه بموقع «تويتر» اليوم الخميس إن اللقاءات التي أجراها في المدينة بناءة، مضيفًا أنه زار المنطقة الحرة وشركة الحديد والصلب ومصنع النسيم ونادي الصويلحي الرياضي.

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وأشار أونماخت إلى مناقشة تحديات وفرص التعاون الاقتصادي بين ألمانيا وليبيا، متوجهًا بالشكر إلى المسؤولين في مصراتة على حسن الضيافة.