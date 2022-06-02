ويسترن تلغراف: طائرة تجسس أميركية متطورة جمعت معلومات عن ليبيا

ليبيا – تحدث تقرير إخباري نشرته صحيفة “ويسترن تلغراف” الويلزية عن الأدوار التي تلعبها طائرة التجسس الأميركية من طراز “بوينغ آر سي- 135 دبليو ريفت”.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه بشأن ليبيا صحيفة المرصد أشار إلى قدرة الطائرة على التحليق على ارتفاع 34 قدم مع الحفاظ على مسار مستقيم تقريبًا، مؤكدًا تشغيلها من قبل الجناح الـ55 للقوات الجوية الأميركية ومقره في قاعدة أوفوت الجوية في ولاية نبراسكا.

ووفقًا للتقرير قامت الطائرة بمهام لجمع المعلومات الاستخبارية ودعم العمليات في ليبيا، مشيرًا إلى أن مقصورتها الداخلية تتسع لأكثر من 30 شخصًا بما في ذلك طاقم قمرة القيادة وضباط الحرب الإلكترونية ومشغلي الاستخبارات وفنيي الصيانة على متنها.

ترجمة المرصد – خاص

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