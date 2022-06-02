تاتنفت الروسية تستعد لاستخراج الخام في ليبيا مع نهاية 2022

تستعد شركة تاتنفت للبدء في استخراج النفط من حقولها في ليبيا بحلول نهاية عام 2022.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية، في تصريحات صحفية على هامش منتدى حول التكنولوجيا المبتكرة في تنمية الموارد، إن شركة تاتنفت تخطط بالفعل للحصول على أول نفط لها في ليبيا بحلول نهاية العام الجاري.

وتعد تاتنفت أولى الشركات الروسية التي دخلت قطاع النفط الليبي، وحصلت على اتفاقية إنتاج مشتركة مدتها 30 عاما مع الحكومة الليبية من بين 48 شركة عالمية عام 2005، كما أن لدى الشركة عقود في حوض غدامس وسرت وأغلب عقودها تتعلق بالاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، ضمن إطار اتفاق تقاسم الإنتاج، لكن أعمال الاستكشاف كافة توقفت في مارس 2011 بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد، كما تم إجلاء موظفي الشركة.

جدير بالذكر أن شركة تاتنفت، استأنفت أعمالها في مشاريع الاستكشاف الجيولوجي في ليبيا خلال أكتوبر الماضي، وقامت بحفر بئر تقييم بالقرب من حقل الحمادة في حوض غدامس.

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