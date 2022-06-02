بن شرادة: الدبيبة سيبقى بموقعه متمترسًا خلف سلاح تشكيلات مسلحة موالية له

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، أن “هجوم الدبيبة على النواب والدولة للتغطية على انسحاب 4 من أعضاء لجنته لقوانين الانتخابات”.

وقال “بن شرادة” في تصريح صحفي، إن “المستقيلين سجلوا اعتراضهم على ما وصفوه بعدم الجدية من جانبه، في السعي لإجراء الانتخابات”.

وتابع؛ أن “الدبيبة يحاول توظيف استياء الشارع من أداء المجلسين وبقائهما لمدة طويلة في المشهد لتبرير بقاء حكومته، حتى بعد موعد انتهاء خارطة الطريق الأممية نهاية الشهر المقبل”.

وواصل “بن شرادة” أن “الشارع الليبي يضم تيارا قد يتأثر بحديث الدبيبة، لكنه يضم أيضاً تيارا أوسع يرفض ما يدعو له”.

وأردف أنه يتوقع ” أن تشهد الجلسة المقبلة لاجتماعات القاهرة في 11 يونيو تباينا واسعا في الآراء”، لافتاً إلى أن “ما سيناقش بهذه الجولة هي المواد التي فجرت أغلب المشاورات من قبل بين المجلسين”.

وأشار إلى أن “المواد متعلقة بتحديد نظام الحكم وشروط الترشح للرئاسة خاصةً شرطي الجنسية وترشح العسكريين، والمدة المطلوبة لاستقالاتهم قبل الترشح، فضلا عن صلاحيات الرئيس، ومقر السلطة التشريعية، وشاغلي المناصب السيادية، وتوزيع الثروة.

وأضاف أن “الدبيبة سيبقى في المشهد سواء توصل وفدا المجلسين لقاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات أم لا”

وختم موضحًا أنه “إذا تجاوز المجلسان الخلافات حول تلك المواد وهو أمر ليس هينا، فسيكون أمامهما عام كامل لحين إجراء الانتخابات، وبالتالي يتحدث الدبيبة بارتياح كبير”. معقبًا أن ” الدبيبة سيبقى بموقعه متمترسًا خلف سلاح تشكيلات مسلحة موالية له”.