الدبيبة يصدر 4 تعليمات بعد لقائه مجلس بلدية البيضاء

أصدر رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، جملة من القرارات بعد لقائه بمجلس بلدية البيضاء، وذلك بهدف معالجة عدد من المختنقات والمشاكل التي تعانيها البلدية.

وقرر الدبيبة إخطار وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة مرتبات أعضاء مجلس الحكم المحلي بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي.

وطالب وزير الموارد المائية، بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لتوفير الاحتياجات الضرورية لتشغيل الآبار بالمدينة وتوفير مياه الشرب للمواطنين.

وشملت القرارات مطالبة وزير التربية والتعليم، بدراسة طلب عميد بلدية البيضاء بشأن صيانة وتطوير مباني رياض الأطفال بالمنطقة.

وشدد الدبيبة، على رئيس هيئة المسارح والخيالة، بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال صيانة وتجهيز مبنى المسرح المقترح للبلدية وتجهيز صالة للجمهور وتوفير تجهيزات الصوت والإضاءة.