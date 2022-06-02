الراشد : اجتماع سرت لم يسفر عن أي نتائج

بوابة افريقيا الإخبارية-سنيا البرينصي |

02 June, 2022

اعتبر الناشط في المجتمع المدني بليبيا عمر الراشد أن الاجتماع الذي انعقد بمدينة سرت بتاريخ 31 ماي الماضي بين عدة أطراف سياسية وازنة انتهى كما بدأ دون أن يسفر عن أي جديد.

وأوضح الراشد، في تصريح ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الخميس، أن تغيب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الليبية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس ديوان المحاسبة خالد كشكك جعل من اجتماع سرت غير فعال.

وأكد أن الخلاف ما يزال قائما بين الأطراف الليبية خاصة وأن حكومة الوحدة الوطنية هي من تمتلك مقاليد السلطة ولاسيما عائدات النفط والتصرف بأمواله المحولة لفائدتها من المصرف المركزي.

جدير بالذكر أن اجتماع سرت دعا إليه وترأسه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وتركز الاجتماع على بدء مباشرة الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا أعمالها من سرت والبت في تخصيص الميزانية المعتمدة لها.