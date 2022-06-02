موقفنا ثابت من إجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية

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أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري، اليوم الخميس، على موقف المجلس الثابت من إجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية لضمان عملية انتخابية نزيهة ومشاركة واسعة.

جاء ذلك في تصريح للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة حول لقاء المشري مع السفير الجزائري لدى ليبيا.

وقال المكتب إن رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، اليوم الخميس، مع السفير الجزائري لدى ليبيا، سليمان شنين. بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وأضاف، إن اللقاء تناول آخر التطورات السياسية على الساحة المحلية والإقليمية، والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره.

وقال المكتب، إن رئيس المجلس الرئاسي أكد خلال اللقاء على موقف المجلس الثابت من إجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية لضمان عملية انتخابية نزيهة ومشاركة واسعة.

وأضاف، أن السفير الجزائري بدوره أكد للمشري دعم الجزائر للشعب الليبي في تحقيق الاستقرار في ليبيا.