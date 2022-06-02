كاباستي: ليبيا على موعد مع تحسين خدمة الإنترنت

تطرق تقرير إخباري نشره موقع “كاباستي” التقني البريطاني لجهود شركة “دي إي – سي آي أكس” الألمانية لربط ليبيا ودول إفريقية بأكبر خدمة للإنترنت.

وأكد التقرير، أن الشركة عاكفة على إنشاء منصات ربط في ليبيا والكونغو الديموقراطية ونيجيريا لتكون بمثابة البداية لخطة للتوسع منها إلى 9 دول أخرى في إفريقيا بما فيها الكاميرون والكونغو وإفريقيا الوسطى وتشاد والنيجر والسودان.

ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي للشركة “إيفو إيفانوف” قوله: إن مئات الملايين من المستخدمين في إفريقيا يستحقون خدمات رقمية ذات جودة عالية ما يتطلب أفضل بنية تحتية محلية ممكنة.

مبينًا أنها تعمل مع الشركة الليبية الدولية للاتصالات في العاصمة طرابلس.

وأضاف “إيفانوف”: إن جميع المنصات الإفريقية الجديدة الـ3 ومنها الليبية ستكون جاهزة للدخول إلى الخدمة بحلول نهاية العام 2022، ما يوفر إمكانات دولية وخدمات الجيل التالي مبينا إن ليبيا ذات موقع جغرافي فريد لكونها في قلب الساحل الشمالي لإفريقيا ومواجهة لأوروبا.

وتابع “إيفانوف”: إن هذا الموقع يوفر طريقًا بديلًا لحركة المرور والاتصال بزمن انتقال منخفض بين إفريقيا وأوروبا. مؤكدًا أن ليبيا أنشأت نقطة اتصال قوية بـ3 كابلات بحرية مختلفة تهبط على شواطئها وواحد منها مخطط له في العام 2024 لتربط شرق وغرب ليبيا بأوروبا وآسيا ما يوفر أقصر طريق إلى إفريقيا.