برلمانية إيطالية تدعو بلادها إلى عدم إهمال معاهدة الصداقة مع ليبيا

شددت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي ستيفانيا كراكسي على ضرورة ألا تهمل حكومة بلادها معاهدة الصداقة والتعاون التي وقعها سليفيو برلسكوني، رئيس الوزراء الإيطالي السابق. مع ليبيا

وقالت كراكسي، في حوار مع وكالة نوفا، “كان على إيطاليا أن لا تتجاهل أبدا معاهدة الصداقة والتعاون التي وقعها رئيس الوزراء آنذاك سيلفيو برلسكوني مع ليبيا”، مضيفة “في تلك المعاهدة ورد أنه في حالة وقوع هجوم، سيتعين علينا خوض الحرب إلى جانب ليبيا: لكننا فعلنا العكس.”

وتابعت “بدفع من الفرنسيين والأمريكيين ، فعلنا شيئًا أضعف مصداقيتنا في العالم العربي. علاوة على ذلك، كان هناك شيء واحد قاتل لأن تلك المعاهدة كانت في مصلحة هذا البلد.”

وأضافت “لقد تصرف الفرنسيون بجعلنا منافسة شرسة، لقد اختاروا الحليف الخطأ؛ اختبأنا تحت مظلة الأمم المتحدة وكانت نتيجة هذه المنافسة في السياسة الخارجية أننا فقدنا أنفسنا والفرنسيين. يوجد اليوم في البلاد المزيد من القوى الإقليمية الأخرى مثل تركيا وروسيا نفسها، وقد ظللنا عاجزين إلى حد ما.”

واستطردت قائلة: “ما يمكننا القيام به الآن معقد. رأيت على الفور خطر تفكك ليبيا وأعتقد أنه خطر أننا ما زلنا نهرب”.