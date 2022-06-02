حمزة: التحذير من الخروج للتظاهر في طرابلس مصيبة

أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، أن التحذير من الخروج للتظاهر في طرابلس يعد مصيبة، مشيرا إلى أن السلطة تمارس في أسلوب الترهيب ضد المواطنين.

وقال حمزة، عبر فيسبوك، تعقيبا على منشور متداول لما يسمى بـ”قوة دعم الدستور والانتخابات”، والتي حذرت خلاله المواطنين من الخروج في تظاهرات: “إن صح هذا الخبر فهذه مصيبة، فلا يمكن أن نفهم من هذه التحذيرات غير أن السلطة تمارس في أسلوب الترهيب على المواطنين والتهديد لهم”.

وأضاف “منع ومصادرة حق التظاهر وفي هذا الوقت بالتحديد الذي يرتبط بانتهاء مدة خارطة الطريق في الشهر الجاري هو مصادرة لحق المواطنين في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير”.

وتابع “هذا الأمر مرفوض شكلا وموضوعا ولا يمكن الصمت حياله أو غض الطرف حياله، هذا الأسلوب القمعي واللجوء إلى الترهيب والتهديد والتلويح باستخدام العنف ضد كل من يرغب بالتظاهر، هذا الأسلوب يتعارض ويتنافى مع الحقوق والحريات العامة والحقوق السياسية للمواطنين والتي يكفلها القانون والأساس القواعد الدستورية، وما يتعارض معها يُمثل جريمة يعاقب عليها القانون”.

ونشرت صفحة قوة دعم الدستور والانتخابات، على الفيسبوك، منشورا قالت خلاله: “نحذر كل منظمي المظاهرات التي الغرض منها زعزعة أمن العاصمة وخروجها تحت شعارات الكهرباء، الجرحى، المرتبات، وغيرها من الشعارات يستخدمها المخربين لدغدغة مشاعر الناس”.

واستكمل التحذير “تم التنسيق مع مديرية أمن طرابلس بعدم إعطاء أي تصاريح تظاهر لمدة 30 يوم، وعليه يمنع منعاً باتاً التظاهر أو الدعوة للتظاهر خلال 30 يوم قابلة للتمديد ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمسألة القانونية”.