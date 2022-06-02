وزير الاقتصاد يبحث آلية إعداد الهوية الاقتصادية للدولة الليبية

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الخميس اجتماعاً ضمّ المسؤولين بالوزارة لمناقشة آلية اعداد وتنفيذ الهوية الاقتصادية للدولة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن الاجتماع ضم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض ومدير عام مشروع شبكة ليبيا للتجارة والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بحضور مستشار الوزير ومديرو إدارات الشؤون الإدارية والمالية والتجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة.

واستعرض المشاركين في الاجتماع عدداً من المقترحات التي من شأنها تطوير أداء الوزارة والجهات التابعة وتحسين مستوى الخدمات وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع، وتمكين الوزارة من الاضطلاع باختصاصاتها في رسم السياسات الاقتصادية وتحديد هوية قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالدولة.

ووجّه الوزير بتشكيل فريق يضّم عدد من رؤساء ومدراء الجهات التابعة ومديرو الإدارات المختصة بالوزارة يتولى إعداد وتنفيذ الهوية الاقتصادية ومتابعة نشاط الوزارة والجهات التابعة لها وإعداد تقارير دورية تتضمن التوصيات الهادفة لرفع مستوى الأداء بالقطاع والاستعانة بالخبراء والأكاديميين من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية ذات العلاقة.