نورلاند: عملية الإدارة المالية المشتركة يمكن أن تقود ليبيا إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن  

العنوان-طرابلس

أكد مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه من الممكن إجراء انتخابات عامة في ليبيا، وفي وقت قريب، لافتا أن عملية الإدارة المالية المشتركة تقود إلى هذا الاستحقاق.

وقال نورلاند في تصريح لجريدة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الخميس، “أعتقد أن الانتخابات يمكن أن تحدث في وقت أقرب مما يعتقده معظم الناس، لأنه لا توجد طريقة أخرى لإقرار القيادة الواضحة والشرعية التي يطالب بها الليبيون.. أعتقد أن جميع الليبيين يأملون، مثلما نأمل نحن، في أن يتمكن وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في لجنة المسار الدستوري، من التوصل إلى اتفاق عند استئناف المحادثات في 12 يونيو بالقاهرة”.

وأضاف السفير الأمريكي: “ومن شأن ذلك توفير دفعة كبيرة لعملية الانتخابات. في تلك الأثناء، يتحدث القادة الليبيون عن الانتخابات وتبدو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على استعداد من الناحية الفنية لتحريك الأمور ـ فلماذا الانتظار إذن؟”.

وأشار نورلاند إلى عقد الأطراف الليبية، بدعم من مجموعة العمل الاقتصادي الدولية بشأن ليبيا، “اتفاقًا على النفقات ذات الأولوية، مثل الرواتب والدعم، وكذلك آلية لضمان الشفافية والمساءلة في الإنفاق”.

وتابع: “يمكن لعملية الإدارة المالية المشتركة التي تقودها ليبيا العمل بمثابة جسر لتحقيق استقرار الوضع السياسي وتمهيد الطريق أمام عقد الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.