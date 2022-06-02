النمروش: لن نسمح بترويع المواطنين وسنردع المخالفين بقوة السلاح والقانون

زار وفد من مشايخ وأعيان وقبائل المنطقة الغربية، اليوم الخميس، إدارة المنطقة العسكرية الساحل الغربي، وكان في استقباله آمر المنطقة العسكرية صلاح الدين النمروش- وزير الدفاع السابق في حكومة الوفاق- وعدد من مديري الإدارات والمكاتب التابعة للمنطقة .

وبحسب البيان الصادر عن المنطقة العسكرية الساحل الغربي، فإن اللقاء يأتي في إطار حرص مشايخ وأعيان وقبائل المنطقة الغربية وتحديدا بلديات الساحل الغربي وقدم الجبل، على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في خطوة تعكس الانسجام التام بين منتسبي الجيش الليبي والمواطن .

وخلال اللقاء، بحث المجتمعون، السبل الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ورفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون .

وأكد النمروش، أن المنطقة العسكرية لن تسمح أبداً لمن يسعون إلى زرع الفتن وافتعال الحروب وترويع المواطنين بتحقيق أهدافهم.

ولفت إلى أن المنطقة العسكرية، ستكون دائما على أهبة الاستعداد لردع المخالفين بقوة السلاح والقانون .

وأبدى أعضاء الوفد، ارتياحهم التام لما وجدوه من جدية وعزيمة من قبل آمر المنطقة ومنتسبيها في العمل على تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، وفرض هيبة وسيادة الدولة، وحماية المواطنين وممتلكاتهم .