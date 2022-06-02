تعرف على الجولة الثانية لفرسان المتوسط في التصفيات الأفريقية

العنوان-طرابلس

عقب تمكن المنتخب الوطني من النجاح في مهمته الأولى في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي ستقام في ساحل العاج عام 2023، بعدما حقق انتصاراً صعباً على ضيفه منتخب بوتسوانا بهدف مقابل لا شيء، في ملعب بنينا ببنغازي تتجه أنظار الجماهير الليبية إلى الجولة الثانية لفرسان المتوسط.

وسيحل المنتخب الوطني يوم الاثنين المقبل ضيفا على منتخب غينيا الاستوائية في لقاء هام لحساب الجولة الثانية ضمن المجموعة العاشرة.

وسيحتضن ملعب مالابو الجديد في العاصمة الغينية اللقاء الذي يجمع الفريقين، ويدخل فرسان المتوسط اللقاء منتشيا بفوز هام على المنتخب البتسواني وصدارته للمجموعة العاشرة، برصيد 3 نقاط.

في حين يخوض منتخب غينيا الاستوائية، اليوم الخميس، أولى جولاته في التصفيات بحلوله ضيفا على المنتخب التونسي.