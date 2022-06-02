بوقعيقيص: توزيع الميزانية العامه على البلديات فكرة جيدة من شأنها تفتيت المركزية

ليبيا – علقت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص على مسألة توزيع الميزانية العامة على البلديات.

بوقعيقيص قالت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “فكرة جيدة من شأنها تفتيت المركزية، ولكنها بحاجة إلى تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 59/2012 ليكون قانون الحكم المحلي، وكذلك بحاجة الى إعادة تنظيم كل الجهات الرقابية وبعضها ينخره في ذاته الفساد عوضًا عن مكافحتة ومع تكثيف دور مجتمع مدني نشط وصحافة استقصائية”.

وأكدت على ضرورة أن يواكب مجلس التخطيط الوطني قضايا الساعة ويقدم رؤيا علمية مدروسة من المختصين يتولاها مجلس النواب بالتنفيذ وتعديل التشريع وبكل النوايا الحسنة.

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