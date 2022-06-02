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المريمي: المصرف المركزي سيطاله القانون إذا امتنع عن تمويل حكومة باشاغا

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ستموّل من مصرف ليبيا المركزي وفق القوانين المعمول بها.

وأكد المريمي في تصريحات صحفية أنه في حال امتنع المصرف المركزي عن تمويل الحكومة فإنه يعد مخالفا للإعلان الدستوري والقوانين المعمول بها في ليبيا، وسيطاله القانون.

يشار إلى أن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، تغيّب عن الاجتماع الذي دعا إليه عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في سرت أول من أمس الثلاثاء.

كما تغيّب سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فيما قدم مصطفى صنع الله اعتذاره لرئيس مجلس النواب وكلف بدلا منه 3 مدراء لشركات نفطية.

 

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صحيفة الساعة 24

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