وزارة الاقتصاد تشكل فريقا لإعداد وتنفيذ الهوية الاقتصادية لليبيا

العنوان-طربلس

وجه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، محمد الحويج، اليوم الخميس، بتشكيل فريق يتولى مهمة إعداد وتنفيذ الهوية الاقتصادية للدولة، ومتابعة نشاط الوزارة والجهات التابعة لها.

وجاء ذلك خلال ترؤس الحويج اجتماعًا موسعًا ضم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض، ومدير عام مشروع شبكة ليبيا للتجارة والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، ومستشار وزير الاقتصاد والتجارة، ومديري إدارات الشؤون الإدارية والمالية والتجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة، لمناقشة آلية إعداد وتنفيذ الهوية الاقتصادية للدولة.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان لها أن الفريق يتكون من رؤساء ومديري الجهات والإدارات المختصة بالوزارة، لم تُذكرْ أسماؤهم، وتشمل مهامه إعداد تقارير دورية تتضمن التوصيات الهادفة لرفع مستوى الأداء بالقطاع والاستعانة بالخبراء والأكاديميين من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية ذات العلاقة.

واستعرض الاجتماع عديد المقترحات التي من شأنها تطوير أداء الوزارة والجهات التابعة وتحسين مستوى الخدمات وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع، وتمكين الوزارة من الاضطلاع باختصاصاتها في رسم السياسات الاقتصادية وتحديد هوية قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالدولة.