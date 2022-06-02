كرموس: في حال عدم التوافق أتوقع أن يُلجأ للعمل على قاعدة دستورية تُتجاوز فيها المسائل الخلافية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن رئاسة المجلس لم تدع لعقد جلسة حتى الآن، ووفق اللائحة هناك اجتماع الإثنين الأول من بداية كل شهر، والخلاف بين أعضاء المجلس ما زال قائمًا.

كرموس أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن أعضاء اللجنة المكلفة باجتماعات القاهرة لديهم جلسة منتصف الشهر مع نظيرتهم من النواب في القاهرة، معتبرًا أن عقد جلسة للمجلس قبل اجتماعات القاهرة لن تأتي بنتائج مهمة، باعتبار أن الموضوع الأساسي هو حوارارت القاهرة.

وأضاف: “لدينا خلل في المجلس وهو عدم اعتماد التعديل الدستوري الـ12 من المجلس، في حين أن اللجنة في مصر تشتغل وفق التعديل الدستوري، ويناقشون النقاط الخلافية في مشروع الدستور الذي صوت المجلس على رفض المساس بها”.

وتوقع في حال عدم التوافق على المواد الخلافية في مشروع الدستور أن يُلجأ إلى العمل على قاعدة دستورية تُتجاوز فيها المسائل الخلافية لفترة برلمانية واحدة، وهذا الأمر يمكن أن يحقق توافقًا بين أعضاء مجلس الدولة وينهي الحرج من رفض العمل بالتعديل الدستوري الثاني عشر.

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