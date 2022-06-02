النقل البحري تضم لأسطولها الناقلة الجديدة غات

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري -صباح الخميس- عن اقتنائها للناقلة الجديدة والحديثة كلياً “غات”، بعد أن تم الانتهاء من صناعتها في شهر مايو 2022 بأحواض شركة DEHAN SHIP BUILDING الكورية الجنوبية -وفق بيان للشركة نشرته على منصاتها الإعلامية.

وصممت هذه الناقلة لتطابق أعلى معايير الجودة ومتطلبات ائتلاف شركات النفط الكبرى OCIMF، وكافة المتطلبات والشروط الدولية المعمول بها في السوق الملاحي -وفقاً لما ذكرته الشركة في بيانها.

وتجدر الإشارة أنه بانضمام الناقلة غات تختتم الشركة المرحلة الثانية من خطة تطوير وتحديث أسطولها، وهي الخطة الاستراتيجية 20-23، التي أنجزت أول مراحلها في 2021 باقتناء الناقلة ابن حوقل ثم الناقلتين فزان وأنوار بنغازي، ثم الناقلة أنوار طرابلس في مطلع العام الجاري 2022.

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