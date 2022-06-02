دعوة لاجتماع برلماني في سرت الإثنين

أكد مجلس النواب عقد اجتماع، ظهر الإثنين المقبل في سرت، لمناقشة ما خلص إليه اجتماع الثلاثاء الماضي في المدينة، وخص المجلس بالدعوة أعضاء اللجنة التي شكلها لمناقشة ودراسة ما ورد في اجتماع الثلاثاء، والتي حضرها عدد من المسؤولين من الأجهزة الرقابية والمالية.

وأشار المجلس إلى أن اللجنة معنية ببحث ودراسة ما دار في اجتماع الثلاثاء وكلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلاله، وكذلك ما جرى الاتفاق عليه وبالتشاور مع الأجهزة الرقابية، وفق الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

ويرأس هذه اللجنة زايد هدية عطية وعضوية كل من: عمر العجيلي تنتوش، ورمضان محمد شمبش، وبدر علي موسى، وعبدالهادي الصغير.