انضمام ناقلة النفط “غات” إلى أسطول الشركة الوطنية للنقل البحري

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري عن انضمام ناقلة النفط “غات” إلى أسطولها البحري.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الخميس أن هذه الخطوة ستساهم في رفعة المؤسسة، مؤكدة على مضيها قدما وعزمها على الوصول إلى الريادة في مجالها.

ولفتت الشركة في بيانها إلى إنجازها المرحلة الأولى من خطة التطوير (20/23)، باقتناء الناقلة الجديدة (ابن حوقل)، وفي عام 2021 من تم اقتناء الناقلتين (فزان وأنوار بنغازي) قبل أن تنضم الناقلة الجديدة (أنوار طرابلس) إلى أسطولها مطلع العام الحالي.

وأشارت إلى أن الناقلة “غــــات” هي خاتمة المرحلة الثانية من خطة تطوير وتحديث أسطول الشركة، والتي تم الانتهاء من صناعتها مايو الماضي بأحواض شركة DEHAN SHIP BUILDING الكورية.

وبينت الشركة أن هذه الناقلة صُممت لتطابق أعلى معايير الجودة ومتطلبات ائتلاف شركات النفط الكبرى OCIMF، وكافة المتطلبات والشروط الدولية المعمول بها في السوق الملاحية.