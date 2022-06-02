الدبيبة: الحكومة ستبذل كل الجهود لإجراء الانتخابات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس أن الحكومة ستبذل كل الجهود من أجل إجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بديوان رئاسة الوزراء رئيس الحكومة وعددًا من أعيان المنطقة الغربية، بحضور عضو مجلس النواب عائشة شلابي بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وأكد رئيس الحكومة خلال اللقاء على أن حكومة الوحدة الوطنية تقف مع الحراك في كل النقاط، وستبذل كافة الجهود من أجل إجراء الانتخابات.

واستمع رئيس الحكومة خلال اللقاء إلى عدد من أعضاء الحراك، الذين أكدوا بأن هدف هذا الحراك هو رفض الحرب بكل أشكالها، وضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية ورفض المراحل الانتقالية.