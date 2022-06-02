آمر محور الزطارنة يناقش الترتيبات اللازمة لإعادة افتتاح مقر السفارة اليابانية بطرابلس

ليبيا – التقى آمر محور الزطارنة بما يعرف بـ”عملية بركان الغضب” ووكيل وزارة خارجية تصريف الأعمال محمد خليل عيسى في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا “ماساكي أماديرا”.

وتم خلال اللقاء مناقشة الإجراءات اللوجستية المتخذة والترتيبات اللازمة لإعادة افتتاح مقر السفارة اليابانية من العاصمة طرابلس.

وأكد الوكيل بأن وزارة الخارجية والتعاون الدولي ستعمل من جانبها على توفير كافة التسهيلات اللوجستية لاستئناف عمل السفارة اليابانية لدى ليبيا وتذليل كافة الصعوبات.

وبدوره شكر القائم بأعمال السفارة على ما لقيه من ترحيب واهتمام ودعم بالخصوص، مؤكدًا بأن السفارة اليابانية ستقوم بافتتاح مقرها في طرابلس خلال المدة القليلة المقبلة ريثما يتم الانتهاء من الترتيبات اللوجستية اللازمة لذلك.

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