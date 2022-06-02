الاقتصاد تشكل فريقاً يتولى إعداد الهوية الاقتصادية

وجه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، تعليماته بضرورة تشكيل فريق يتولى إعداد وتنفيذ الهوية الاقتصادية في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع الحويج مع رئيس إدارة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض ومدير عام مشروع شبكة ليبيا للتجارة والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، حيثُ استعرض الحضور جملةً من المقترحات التي من شأنها تطوير أداء الوزارة والجهات التابعة لها، إضافة لتحسين مستوى الخدمات وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع، بما يُمكن الوزارة من رسم السياسات الاقتصادية وتحديد هوية قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار في ليبيا.

كما يتولى الفريق متابعة نشاط الوزارة والجهات التابعة لها وإعداد تقارير دورية، تتضمن التوصيات الهادفة لرفع مستوى الأداء بالقطاع والاستعانة بالخبراء والأكاديميين من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية ذات العلاقة.

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