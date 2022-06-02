انطلق اتحاد القبائل الليبية في إجراء مشاورات لتشكيل اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر الوطني الجامع الذي سيضم كل أطياف الشعب الليبي لإخراج ليبيا من النفق الذي تردت فيه منذ ما يزيد عن 10 سنوات، وفق ما أفاد به نائب رئيس الاتحاد فرج طلوبة لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الخميس.

وأضاف طلوبة أن أعضاء اتحاد القبائل الليبية عقدوا أمس الأربعاء أولى مشاوراتهم لتشكيل اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر الوطني الجامع مع ممثلي فرع الاتحاد بمدن زلطن وصبراتة والجميل ورقدالين.

ولفت طلوبة إلى أن المشاورات التي يجريها اتحاد القبائل الليبية ستتواصل خلال الفترة المقبلة لتشمل كل مناطق البلاد.

وتأتي هذه التحركات في إطار تفعيل مبادرة اتحاد القبائل الليبية الرامية إلى حل الأزمة برفع شعار 7 لاءات أبرزها “لا” للتدخل الأجنبي” و”لا” للوصاية الدولية على البلاد.

وتطالب هذه المبادرة بإنهاء كافة الأجسام السياسية في البلاد وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتفعيل حق الشعب الليبي في تقرير مصيره.

وقد تم الإعلان عن هذه المبادرة رسميا منتصف شهر ماي الماضي بتونس.