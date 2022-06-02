الشركة العامة للكهرباء تناشد المواطنين بعدم الإفراط في استخدام الطاقة

العنوان-طرابلس

ناشدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، المواطنين وكافة الجهات العامة في الدولة بترشيد استهلاك الطاقة، للمساهمة في التغلب على أزمة طرح الأحمال.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، عرضت فيه الأسباب والمشاكل التي دفعتها إلى طرح الأحمال، في مختلف المناطق الليبية خاصة الشرقية.

وأوضح مدير إدارة التحكم بالشركة أن طرح الأحمال سببه نقص الغاز المغذي وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى عدم ترشيد المواطنين والجهات العامة للطاقة.

وتطرقت الشركة إلى المشاكل التي تعاني منها الشركة، والتي من بينها التعدي على مقدراتها وسرقة الأسلاك المغذية.

وأكدت الشركة إنها تقوم حاليا بصيانة بعض المحطات للدخول بـ 700 ميغاوات للخدمة، مشيرة إلى أن هدفها هو الوصول إلى 6000 ميغاوات.

وقال مدير إدارة التحكم بالشركة العامة للكهرباء، إن على المواطن عدم الإفراط في استخدام الكهرباء، حتى نقلل من ساعات طرح الأحمال.

ولفتت الشركة العامة للكهرباء، إلى أن الاستخدام المفرط في استهلاك الطاقة الكهربائية هو أحد أسباب المشاكل التي تواجهها.

مشيرة إلى أن أصحاب بعض المحلات التجارية يقومون بتشغيل عدد كبير من المصابيح داخل المحل، تكفي لتشغيل مئات المنازل، كما أنهم يتركون المصابيح والكاشفات الخارجية تعمل على مدار 24 ساعة، مما يثقل كاهلها ويسبب في اهدار الطاقة الكهربائية.