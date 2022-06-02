عقيل: طرابلس ترزح تحت فاشية الميليشيات بسياسة لم يسبق لها مثيل منذ عهود الاحتلال

ليبيا – قال رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل إن طرابلس ترزح تحت فاشية المجموعات المسلحة والميليشيات التي تقمع المواطنين وتكمم الأفواه بسياسة لم يسبق لها مثيل منذ عهود الاحتلال، وفقًا لتعبيره.

عقيل وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أكد أن أمراء الحرب وقادة الميليشيات يريدون أن تستمر حالة العنف والفوضى، لقطع الطريق أمام التوصل إلى حلول سياسية تفضي إلى استقرار البلاد، مذكرًا بأن هذه المجموعات كانت مصدر ترويع لأهالي طرابلس خلال الاشتباكات والمواجهات العديدة التي افتعلوها طيلة الشهور الماضية.

وشدد عقيل على أنه لا سبيل للحل إلا باستعادة الدولة لهيبتها ووقف احتكار القوة، ووضع حد للميليشيات وفوضى السلاح عبر برامج وتجارب استخدمت في دول كثيرة حول العالم،فكفى طرابلس دمارًا، وكفى السكان فقدًا ورعبًا وفقرًا.

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