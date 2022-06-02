الجراري لـ 218: افتتاح منفذ السلوم امساعد الجديد شهر أكتوبر القادم

أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، موعد افتتاح منفذ السلوم الحدودي خلال شهر أكتوبر القادم.

وأضاف الجراري في تصريح لـ218، أن فرض السلطات المصرية رسوم دخول على المسافرين من الجانب الليبي سيلقى آذاناً مصغية من السلطات المصرية بشأن تعديله أو إلغائه، داعياً في الوقت ذاته وزير المواصلات والنقل للاجتماع بنظيره المصري وبحث خفض الرسوم المفروضة على المسافرين الليبيين.

وسبق أن صرّح الجراري في وقت سابق لـ218، أن حجم التبادل التجاري البري بين البلدين تراجع بنسبة 15% منذ مارس 2022، متأثراً بقرار السلطات المصرية حظر تصدير بعض السلع، مؤكداً أن الغرفة طالبت من مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للشؤون الاقتصادية محاسب نعماني نصر باستثناء ليبيا لتصدير سلع زيت الطعام والأرز والدقيق، نظراً لما تعانيه السوق المحلية من غلاء في الأسعار وشح السلع.

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