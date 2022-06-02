الكهرباء تعلن فقدان أكثر من 50% من قدرات التوليد بالمنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24 – خبر
أعلنت الشركة العامة للكهرباء فقدان أكثر من 50% من قدرات التوليد بمحطات الإنتاج في المنطقة الشرقية. بسبب أزمة إمدادات الغاز.
ودعت الشركة في مؤتمر صحفي لها المواطنين للاستعداد لأحمال أقل من 50% في المنطقة الشرقية. حال توقف ضخ الغاز بالكامل لمحطات التوليد هناك.
وأضافت الشركة أنها تسعى لربط مدينة طبرق على الشبكة المصرية للتخفيف من حدة ساعات طرح الأحمال. التي قد تفوق الـ 8 ساعات يوميا.
وأكدت الشركة العامة أن مشكلة الكهرباء أمن قومي وتحتاج تدخل مؤسسات الدولة لاستئناف العمل. في العديد من المشروعات المتوقفة لنقل الطاقة.
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