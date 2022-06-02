النعاس ترد على الدبيبة: استخدامك لجنة البلديات لإجراء الانتخابات البرلمانية غير قانوني

انتقدت فيروز النعاس العضوة المستقيلة من لجنة ما يسمى “عودة الأمانة” المشكلة من رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، “عزم الدبيبة إجراء الانتخابات البرلمانية عن طريق اللجنة المركزية للانتخابات البلدية”، مؤكدة أن “هذا ليس له أساس قانوني أو دستوري”.

وأضافت النعاس في تصريحات صحفية أنه “في حال أجريت الانتخابات عن طريق اللجنة المركزية للانتخابات البلدية ستكون قابلة للطعن في المحكمة وسيحكم ببطلانها”.

وأشارت النعاس إلى أن “مسألة إجراء الانتخابات بالتجزئة هي سابقة في ليبيا ولم تحدث من قبل باستثناء انتخابات 2014 التي أجلت في بعض الدوائر استثناءً لدواعٍ أمنية”.