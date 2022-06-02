وصلت، اليوم الخميس، إلى مطار جربة جرجيس الدولي، الرحلة الجوية الأولى غير المنتظمة لشركة الخطوط التونسية السريعة، قادمة من مطار معيتيقة الليبي.

وكان على متن الرحلة 74 مسافرا، منهم سياح وعدد من وكلاء الأسفار الليبيين وعدد من المسؤولين في القطاع السياحي بليبيا، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بجربة جرجيس هشام المحواشي في تصريح إعلامي.

وأضاف المصدر أن شركة الخطوط التونسية السريعة برمجت بداية من اليوم الخميس، رحلتين غير منتظمتين من مطار معيتيقة نحو مطار جربة جرجيس، وذلك يومي الخميس والأحد من كل أسبوع.

وبلغ عدد السياح الليبيين الذين توافدوا على الوجهة السياحية جربة جرجيس خلال العام الماضي 86 ألف و750 سائحا، في حين بلغ عدد الليبيين الوافدين على تونس في عام 2019 وهو عام مرجعي 190 ألف 500 سائحا.