صندوق الضمان الاجتماعي يُعلن افتتاح 16 مرفقا خدميا موزعة على جغرافيا ليبيا

العنوان-بنغازي

أحيت مؤسسة صندوق الضمان الاجتماعي وقياداتها ومدراء فروعها والمراكز التابعة لها ومدراء الإدارات والمتقاعدين، أمس الأربعاء، اليوم الوطني للمؤسسة والذي يوافق الأول من يونيو من كل عام.

وأعلن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، إدريس حفيظة، في كلمة له بالمناسبة بثت عبر تطبيق الزوم تدشين وافتتاح (16) مرفقا خدميا ستباشر في تقديم الخدمة لطالبيها تنوعت ما بين مكتب ووحدة موزعة على جغرافيا ليبيا.

وأكد حفيظة خلال كلمته أن ” اهتمام صندوق الضمان الاجتماعي بركائز الرسالة الضمانية هو المعيار الذي نقيّم به عملنا؛ فالبعد الوطني أدى إلى أن يحرص موظفي وموظفات كل الحرص على يبقى الصندوق متماسكا موحدا غير متأثر بكل الأسباب التي أدت إلى تجزئة غيره من المؤسسات”.

ولفت حفيظة إلى أن الصندوق “أصبح مثلا حيًا لكل الليبيين بضربنا للمثال أنه ليس من الصعب ولا المستحيل على الليبيين أن يلتقوا على الذي فيه الخير للجميع لأن الذي يجمعنا أكثر مما يفرقنا فكيف لا نلتقِ في كنف أمنا ليبيا”.