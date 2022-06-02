الحكومة الليبية تدرس الميزانية المخصصة للبلديات

شهد ديوان مجلس الوزراء للحكومة الليبية في مدينة بنغازي – الخميس – اجتماعاً حول مخصصات الميزانية بين وزير الحكم المحلي سامي الضاوي ووزير التخطيط والمالية أسامة حماد – الخميس – بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري.

وتمحور اللقاء على مناقشة الميزانية المُخصصة من قبل الحكومة الليبية لصالح البلديات، والتي تهدف إلى تمكين المجالس البلدية من توفير الخدمات للمواطنين.

وأشار الوزيران وعميد البلدية إلى ضرورة الابتعاد عن المركزية حرصاً على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كامل أرجاء البلاد _ وفقاً لما نقله المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي.

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