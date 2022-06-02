وزير التربية والتعليم يطالب مراقبي التربية والتعليم بالبلديات والمجالس المحلية بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة منتهية الولاية

وجه وزير التربية والتعليم جمعة الجديد، اليوم الخميس، كتاباً إلى مراقبي التربية والتعليم بالبلديات والمجالس المحلية.

الجديد، وفي خطابه الذي طالعته قناتنا، طالب مراقبي التربية والتعليم بالبلديات والمجالس المحلية، بعدم تلبية هده الدعوة او أي دعوات توجه اليهم سواءا من وزير التعليم (بالحكومة المنتهية ولايتها) أو وكلائه أو أي جهة اخرى ماعدا الدعوة التي ستوجه إليهم منه.

وحمل الجديد، المسؤولية القانونية والإدارية لكل مراقب تعليم يقوم بالتعامل مع الحكومة منتهية الولاية بأي صورة كانت .