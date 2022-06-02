السفير الألماني لـ«السايح»: بلادنا تدعم ما تتوافق عليه الأطراف الليبية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميكائيل أونمخت، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

وبحث اللقاء، أخر مستجدات المشهد السياسي الليبي محلياً ودولياً، وأكد أونمخت، تجديد دعم حكومة بلاده والمجتمع الدولي لما تتوافق عليه الأطراف الليبية.

وأشاد السفير الألماني، بالمساعي الوطنية التي تنشد الاستقرار وإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة المقبلة.

كما تباحث الطرفان، سبل تعزيز التعاون المشترك، وتذليل ما قد يعترض العملية الانتخابية المرتقبة من عقبات، وأبدى السفير الألماني، استعداد حكومته لتقديم الدعم الفني والاستشاري للرفع من جاهزية المفوضية.

وثمن في الوقت ذاته، جهود المفوضية التي اضطلعت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة.