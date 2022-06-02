مازن: ندعم الجهود الدولية لإيقاف تدفق المهاجرين إلى أوروبا ولكن بشرط

أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن أن الوزارة تدعم أي جهود إقليمية أو دولية لإيقاف ‏تدفق المهاجرين إلى أوروبا بشرط ألا تكون على حساب الدولة الليبية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الداخلية في افتتاح مكتب لترحيل المهاجرين التابع لجهاز ‏مكافحة الهجرة غير الشرعية بحضور رئيس الجهاز عقيد محمد الخوجة ومدير إدارة ‏العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان والناطق الرسمي باسم وزارة ‏الداخلية عميد عبد المنعم العربي وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب وضباط ‏وضباط الصف بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.‏

وأكد الوزير أن تدشين هذا المكتب يأتي ‏تنظيما لعمليات ترحيل شرائح المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، وأن وزارة ‏الداخلية تتعامل مع ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية حسب رؤية وتوجهات حكومة ‏الوحدة الوطنية لوضع الحلول الحاسمة لمعالجة هذه القضية والحد من تدفق ‏المهاجرين وأكد أن افتتاح ‏المكتب جاء استجابة لعدة ظروف ووضع الحلول والتدابير الناجعة وفق الخطط التي ‏وضعت في هذا الشأن.‏

وأثنى الوزير على المجهودات التي تبدل من قبل مكونات وزارة الداخلية المعنية ‏بالتعامل مع هذه الشريحة بكل إنسانية من أجل تخفيف المعاناة عليهم إلى حين ‏استكمال إجراءاتهم وترحيلهم إلى بلدانهم.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المكتب يتيح التواصل مع قنصليات بلدان المهاجرين لاتخاذ الإجراءات حيالهم وترحيلهم إلى بلدانهم. ‏