مازن: ندعم الجهود الدولية لإيقاف تدفق المهاجرين إلى أوروبا ولكن بشرط

أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن أن الوزارة تدعم أي جهود إقليمية أو دولية لإيقاف تدفق المهاجرين إلى أوروبا بشرط ألا تكون على حساب الدولة الليبية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الداخلية في افتتاح مكتب لترحيل المهاجرين التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بحضور رئيس الجهاز عقيد محمد الخوجة ومدير إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية عميد عبد المنعم العربي وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب وضباط وضباط الصف بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكد الوزير أن تدشين هذا المكتب يأتي تنظيما لعمليات ترحيل شرائح المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم، وأن وزارة الداخلية تتعامل مع ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية حسب رؤية وتوجهات حكومة الوحدة الوطنية لوضع الحلول الحاسمة لمعالجة هذه القضية والحد من تدفق المهاجرين وأكد أن افتتاح المكتب جاء استجابة لعدة ظروف ووضع الحلول والتدابير الناجعة وفق الخطط التي وضعت في هذا الشأن.
وأثنى الوزير على المجهودات التي تبدل من قبل مكونات وزارة الداخلية المعنية بالتعامل مع هذه الشريحة بكل إنسانية من أجل تخفيف المعاناة عليهم إلى حين استكمال إجراءاتهم وترحيلهم إلى بلدانهم.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المكتب يتيح التواصل مع قنصليات بلدان المهاجرين لاتخاذ الإجراءات حيالهم وترحيلهم إلى بلدانهم.
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