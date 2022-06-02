ضمن خطط تطوير أسطولها.. الوطنية للنقل البحري تُعلن اقتنائها ناقلة نفطية جديدة

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، اليوم الخميس، اقتناء الناقلة النفطية “غات”؛ ولذك في إطار تطوير وتحديث أسطولها البحري 2020-2023.

ولفتت الشركة في بيان لها أنها خلال فترة زمنية وجيزة تمكنت من اقتناء الناقلة الجديدة “ابن حوقل” والناقلتين “فزان” و”أنوار بنغازي” بالإضافة إلى الناقلة “أنوار طرابلس”.

وأشارت الشركة إلى أن اقتناء الناقلة “غات” سيساهم في رفع مستوى العمل في الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.

ولفتت الشركة إلى اقتناء الناقلة “غات” يأتي ضمن ختام المرحلة الثانية من خطة تطوير وتحديث أسطولها، مشيرة إلى أن الناقلة “غات” صنعت في مايو من العام الجاري بأحواض شركة DEHAN SHIP BUILDING الكورية.

مؤكدة أن الناقلة “غات” صممت لتطابق أعلى معايير الجودة ومتطلبات ائتلاف شركات النفط الكبرى OCIMF، وكافة المتطلبات والشروط الدولية المعمول بها في السوق الملاحي.